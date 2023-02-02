Эксперт Мураховский: танки НАТО может уничтожить даже противотанковая граната

Москва, , 08:03 — REGNUM Наряду с применением разнообразных средств поражения танков НАТО, совершенно точно можно применять и старые противотанковые гранаты. Об этом рассказал ведущий военный эксперт Виктор Мураховский РИА Новости.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что во время применения танков Abrams на Ближнем Востоке машины поражали боеприпасами малого калибра — от 14,5 до 30 мм. Кроме того, эффективным окажется и РПГ-7. В Сирии танки Leopard 2 уничтожали из советских ПТРК «Конкурс».

А вот российский Т-14 не способен выйти победителем в схватке с немецким Leopard 2 на дальней дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается своей позиции по урегулированию ситуации на Украине мирным путём. Он заявил в эфире одного из телеканалов страны, что отправка танков ВСУ не способствует решению конфликта.