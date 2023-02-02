Мелитополь, 2 февраля, 2023, 07:51 — ИА Регнум. В Запорожской области значительная часть тайников с оружием и боеприпасами обнаружены с помощью местных жителей. По мнению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, это повышает уровень безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

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Рогов в своём телеграм-канале отметил, что всё чаще стали выявлять схроны с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. И в этом помогает население, замечая подозрительные моменты.

В январе российские силовики в Запорожской области предотвратили семь терактов, которые готовили террористы.

Как сообщало ИА REGNUM, американская ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине из-за пьянства, финансовых нарушений и разгула в стриптиз-клубах.