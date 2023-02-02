Повальная мобилизация в ряды ВСУ превратилась в похищения людей — мнение
Глава района в Херсонской области Барбашов: мобилизация в ряды ВСУ превратилась в похищение людей
Херсонская область, 2 февраля, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Жители Снигирёвского района Херсонской области боятся выходить на улицу из-за угрозы быть мобилизованными. Призыв украинских мужчин уже больше похож на похищение людей, рассказал глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов РИА Новости.
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По его словам, мобилизация «повальная», она «носит уже какой-то истеричный характер». Людей воспринимают «как пушечное мясо», их черпают как мобилизационный ресурс без разбора, отметил Барбашов.
Жители часто пишут ему с просьбой вернуться в муниципалитет, так как они, по словам Барбашова, почувствовали разницу в управлении районом российской администрацией и киевскими властями. Аналогичная ситуация с руководством в Николаевской области, пояснил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 января министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что пока на Украине нет необходимости в дополнительной мобилизации, но всё будет зависеть от ситуации на фронте.