Херсонская область, 2 февраля, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Жители Снигирёвского района Херсонской области боятся выходить на улицу из-за угрозы быть мобилизованными. Призыв украинских мужчин уже больше похож на похищение людей, рассказал глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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По его словам, мобилизация «повальная», она «носит уже какой-то истеричный характер». Людей воспринимают «как пушечное мясо», их черпают как мобилизационный ресурс без разбора, отметил Барбашов.

«Берут людей на улице, хватают, фактически это похищение. Люди боятся выходить элементарно на улицу, чтобы не быть схваченными и насильно помещенными в украинские подразделения, которые сразу же посылаются в самые горячие точки фронта, откуда они вряд ли вернутся вообще», — пояснил глава администрации Снигиревского района.

Жители часто пишут ему с просьбой вернуться в муниципалитет, так как они, по словам Барбашова, почувствовали разницу в управлении районом российской администрацией и киевскими властями. Аналогичная ситуация с руководством в Николаевской области, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что пока на Украине нет необходимости в дополнительной мобилизации, но всё будет зависеть от ситуации на фронте.