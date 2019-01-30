2 Февраля
 
10:21

Солдаты ВСУ, прошедшие обучение в Британии, сдались после 20 минут боя

Курс молодого бойца, который группа украинских военных в течение 21 дня проходила в Британии на военно-учебной базе Воркоп, впоследствии не помог солдатам ВСУ победить хотя бы в одном бою на Украине. Как сообщил РИА Новости один из участников этого обучения, срочник ВСУ Артём Коваленко, «в плен мы попали 1 декабря (2022 года — прим. ИА REGNUM), нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались».

10:10

Командир орудия гвардии сержант Артем Томилов во время штурма вражеских позиций оказывал огневую поддержку наступающим подразделениям ВС РФ, чем спас жизни товарищей. В результате ответного артиллерийского обстрела со стороны боевиков несколько российских военнослужащих получили ранения. Артем Томилов вместе со своими подчиненными немедленно выдвинулся на позицию взаимодействующего подразделения, где оказал первую медицинскую помощь раненым и организовал их эвакуацию в безопасное место.

Одного из тяжелораненых товарищей Артем Томилов лично, находясь под огнем противника, вынес на себе с поля боя и доставил в ближайший медицинский пункт. Передав пострадавшего в руки медиков, он вернулся обратно и организовал эвакуацию техники и вывод орудия из-под обстрела.

Сменив огневую позицию, орудийный расчет Артема Томилова продолжил вести огонь по боевикам. В результате нанесенного удара были уничтожены бронеавтомобиль и пулеметный расчет противника. Это помогло российским мотострелкам продвинуться вперед и занять выгодные для развития наступления рубежи.

Минобороны РФ.

10:07

Добровольцы из Турции начали прохождение боевой подготовки в рядах батальона имени Судоплатова для дальнейшего участия в специальной военной операции в Запорожской области, передает РИА Новости.

10:07

В Пентагоне считают, что у Киева нет и не будет в ближайшее время возможностей, чтобы вернуть контроль над Крымом, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного брифинга.

9:51

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка и Горловку

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка и Горловку, сообщили 2 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).