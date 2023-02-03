Москва, 3 февраля, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Наступил 344-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Её динамичный характер проявился на нескольких направлениях, но на данном этапе особенно большое значение придаётся донецкому, запорожскому и краснолиманскому. Российским войскам необходимо взять под контроль Артёмовск, Угледар и Северск, перекрыв доступ к трассам, по которым Киев при активной поддержке стран НАТО снабжает ВСУ (Вооруженные силы Украины) всем необходимым для ведения боевых действий. Подготовка к зимней наступательной кампании идёт полным ходом.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

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По данным Минобороны РФ, противник несет огромные потери. Только на купянском и краснолиманском направлениях 1 февраля ВСУ потеряли более 120 военных, на южнодонецком и запорожском — более 60 за сутки.

Тем временем западная общественность всё чаще говорит о том, что ответственность за украинский кризис, за создание условий, в которых произошел конфликт, несут сменявшие друг друга правительства Соединенных Штатов. В этой связи обозреватель издания The American Thinker Джаред Петерсон признаёт, что, проигнорировав 16 лет назад основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина, Запад допустил ошибку.

«Я думаю, мы помогли втянуть Россию в эту войну», — заявил экс-президент США Дональд Трамп, призывая к срочному прекращению конфликта на Украине.

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