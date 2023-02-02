Вашингтон, 2 февраля, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Американская ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине из-за пьянства, финансовых нарушений и разгула в стриптиз-клубах. Так считает обозреватель New York Times Джеффри Геттлман.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

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Журналист стал свидетелем того, как основатель компании Эндрю Мильбурн сказал своим подчиненным, что «группа «Моцарт» мертва».

Мильбурн был нетрезв, обвинил в поражении руководство Украины и финансовые трудности.

По словам Джеффри Геттлмана, людьми, которые состояли в ЧВК «Моцарт», было не так-то просто управлять.

«Многие из них были седыми ветеранами боевых действий, которые признавались, что боролись с психическими расстройствами и пьянством. Когда они не работали, их тянуло в киевские стриптиз-клубы, бары и к онлайн-знакомствам», — пояснил обозреватель.

В первое время в казну «Моцарта» поступали значительные пожертвования, но потом денежный поток иссяк, а из ЧВК побежали дезертиры, и начались внутренние распри.

При этом организатор намерен возродить компанию — он ищет спонсоров.

Как сообщало ИА REGNUM, американская частная военная компания «Моцарт», обучающая ВСУ, покидает Украину, сообщил Эндрю Мильбурн в социальных сетях.