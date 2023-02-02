Париж, , 06:57 — REGNUM Если конфликт на Украине будет продолжаться в 2024 году, спортсменам из России и Белоруссии всё равно разрешат принять участие в состязаниях Олимпийских игр-2024. Об этом заявили организаторы соревнований, проведение которые планируется в Париже, сообщило CNN.

МОК Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Во Франции подчеркнули, что возможность участия в играх прописана в правилах Международного олимпийского комитета. В МОК утверждали, что «ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта», напомнили организаторы соревнований.

Тем не менее, участие представителей России и Белоруссии будет проходить в рамках санкционных ограничений. Так, спортсменом запретят выступать под флагами своих государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал двойственной позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским спортсменам. Он считает, что организация делает один шаг навстречу спортсменам и два в противоположном направлении.