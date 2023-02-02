Каракас, 2 февраля, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Санкции Запада в отношении России негативно сказываются на работе и вносят хаос на глобальном энергетическом рынке. Об этом сказал на заседании ОПЕК+ министр нефти и вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«Мы наблюдаем иррациональные меры, незаконные и нарушающие международное право, которыми Запад продолжает целить в страны, балансирующие и составляющие часть глобального энергетического рынка», — заявил Эль-Аиссами и напомнил, что Россия является членом ОПЕК+ и важным производителем энергии и топлива.

Министр указал, что санкции вносят беспорядок на энергетическом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, во время заседания организации ОПЕК+ не проводилось обсуждение вопроса о возможности введения потолка цен на нефть из России.