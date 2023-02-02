Вашингтон, 2 февраля, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Средства ликвидированного ранее инвестиционного фонда The U. S. Russia Investment Fund, TUSRIF будут перенаправлены Украине и Молдавии с целью восстановления экономик этих стран. Об этом говорится в сообщении Агентства США по международному развитию (USAID (организация, признанная в России нежелательной).

falco Доллары

Читайте также: Украину попросили бороться с коррупцией и отчитываться о помощи из США

Деньги получит региональный фонд прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund, WNISEF. Ещё $18 млн будут перенаправлены через него на поддержку гражданского общества и независимых СМИ в РФ.

Фонд, о средствах которого идёт речь, был ликвидирован ещё в 2008 году, деньги в нём тогда заморозили. Однако накануне начала спецоперации обсуждение планов использования этих средств возобновилось с новой силой.

Как сообщало ИА REGNUM, помощь Украине от Соединённых Штатов Америки будет подотчётной, Киев попросили избегать коррупции. Об этом сообщило издание The Washington Post в статье об итогах визита на Украину представителей аппарата генеральных инспекторов министерства обороны, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (организация, признанная в России нежелательной).