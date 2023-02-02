Irish Independent: украинские беженцы в Ирландии живут с крысами и моются на улице

Дублин, , 06:13 — REGNUM Беженцы с Украины живут в Ирландии в холодных, неприспособленных помещениях с полчищами крыс. Об этом пишет автор Ir sh Independent Родни Эдварс.

Ирландия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Украинцев заселили в помещение, разделенное хрупкими перегородками на тесные комнаты, как примерочные в магазинах.

«Представьте себе раздевалку в магазине. Получается как бы увеличенная версия этого. Есть три перегородки с занавеской спереди и односпальная кровать. Здесь нет никакого личного пространства», — заявил обозреватель издания.

По словам Эдварса, продукты питания лежат на полу, а аварийный выход используется для развешивания одежды, душа нет. Люди вынуждены мыться в мороз на улице в мобильных кабинах, где вода зачастую замерзает.

Люди жалуются на крыс и мышей, которые бегают в местах питания.

Правительство Ирландии поставило на «паузу» приём беженцев из-за «недостаточного количества жилья по всей стране».

Как сообщало ИА REGNUM, странам Европейского союза необходимо приготовиться к новой волне беженцев с территории Украины. С таким призывом 27 января выступил верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди.