В США назвали целью конфликта на Украине американские поставки СПГ
Вашингтон, 2 февраля 2023, 06:09 — REGNUM Гегемония, империализм и экономические выгоды США названы целями подстрекательства Украины к конфликту с Россией. Об этом заявил в эфире Fox News американский политический обозреватель Джимми Дор.
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Он подчеркнул, что фактически причиной провокации к началу боевых действий стали поставки сжиженного природного газа. Кроме того, американские власти ставили задачу помешать сотрудничеству России и Германии, считает обозреватель.
Он также заявил о причастности США к взрывам на Северных потоках и констатировал, что фактически Соединёнными Штатами управляет не президент страны Джо Байден, а военная машина. Целями разворачивания конфликта эксперт видит в том числе желание американских властей «украсть природные ресурсы другой страны».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о том, что объединение стран НАТО с целью конфронтации с Россией требует от властей США всё больше усилий. Он подчеркнул, что становится непросто удержать страны альянса в едином строю ради агрессии против РФ.