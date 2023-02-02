Москва, , 05:54 — REGNUM Средний рост тарифов на мобильную связь к концу 2023 года вряд ли превысит 10%. Такой прогноз дал РИА Новости замруководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

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Рост обусловлен в первую очередь инфляцией, которая затронула все расходные статьи операторов.

«Рост тарифов находится под надзором ФАС, поэтому рост выше инфляционных ожиданий может столкнуться с противодействием этого ведомства и Минцифры. Рост тарифов вряд ли превысит 10%, хотя у отдельных абонентов он может оказаться выше», — предположил Сиволобов.

Также, по словам специалиста, рост цен связан с ростом затрат на телекоммуникационное оборудование, сокращением масштаба строительства и умощнения сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд льгот получат мобильные операторы при условии работы на территории новых регионов России, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах национальной программы «Цифровая экономика» за 2022 год.