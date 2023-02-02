Москва, 2 февраля, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Большая часть населения Украины хочет мирной жизни, но люди вынуждены быть заложниками политики НАТО. Такое мнение высказал директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин изданию РИА Новости, подчеркнув, что Россия не хочет продолжения конфликта «до последнего украинца».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Читайте также: Нарышкин: сохранение единства стран НАТО требует всё больше усилий от США

Однако пока США демонстрируют решимость поддерживать войну на Украине, не считаясь с населением страны, отметил Нарышкин, назвав признаком этого продолжающиеся поставки Киеву вооружений из западных стран.

«Большая часть населения Украины — это нормальные люди, которые хотят жить мирной жизнью, но эти люди стали и заложниками, и жертвами тоталитарного киевского режима и жертвами агрессивной политики блока НАТО», — также сказал Сергей Нарышкин.

По его мнению, действия альянса представляют «главную угрозу для стабильности и безопасности в Европе и за её пределами».

Как сообщало ИА REGNUM, объединение стран НАТО с целью конфронтации с Россией требует от властей США всё больше усилий, ранее заявил Нарышкин. Он подчеркнул, что становится непросто удержать страны альянса в едином строю ради агрессии против РФ.