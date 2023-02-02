Москва, 2 февраля, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Прошедший в Великобритании 21-дневный курс молодого бойца на базе Воркоп срочник ВСУ Артём Коваленко рассказал, как сдался в плен под Святогорском в Донецкой Народной Республике после 20 минут боя с российскими подразделениями. Слова пленного цитирует РИА Новости.

(сс) ВСУ

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Пленный отметил, что уже через неделю после призыва со своими сослуживцами был направлен в Великобританию, где их обучали основам стрельбы, медицины, военного права. Молодые бойцы учились штурмовать окопы, города и здания.

После боевого слаживания в Житомире солдат ВСУ направили в Святогорск, где на позициях обороны они пробыли месяц и при первом штурме после 20 минут боя сдались в плен.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в США Анатолий Антонов заявил в телеэфире, что Вашингтон не стремится к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, речь идёт о «поддержании контролируемого накала».