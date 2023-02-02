Париж, 2 февраля, 2023, 05:12 — ИА Регнум. С каждым месяцем мощность вооружений, обсуждаемых в ключе поставок на Украину, растёт. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью изданию Le Figaro.

GautierGadriot Министр обороны Франции Себастьян Лекорню

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Он подчеркнул, что помощь Киеву не должна превращаться в рекламную кампанию, как это фактически происходит сейчас. Поставлять на Украину нужно только то, что действительно соответствует потребностям ВСУ, отметил Лекорню.

«В декабре мы говорили только о системах ПВО, в январе — только о танках, а в феврале, мне кажется, — только об истребителях», — констатировал он.

Глава ВС Франции обратил особое внимание на эффективность поставок вооружений Украине и необходимость оценивать логистику при предоставлении помощи и наличие военнослужащих, которые умеют управлять техникой. Военных нужно обучать, считает Лекорню.

Как сообщало ИА REGNUM, помощь Украине от Соединённых Штатов Америки будет подотчётной, Киев попросили избегать коррупции. Причиной усиления контроля названо появление недовольства по вопросу поддержки Украины со стороны жителей США.