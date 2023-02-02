Вашингтон, 2 февраля, 2023, 05:06 — ИА Регнум. Санкционная машина продолжает плодить масштабные ограничения, снося «и своих, и чужих» — первый день февраля не стал исключением. Против ряда граждан и компаний введены жёсткие рестрикции за якобы нарушения наложенных Зпадом запретов в сфере оборота военной продукции. Об этом заявили в посольстве России в США.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

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По мнению дипмиссии, авторы подобных решений не задумываются об их легитимности. А также о последствиях для других стран, в том числе партнёров и союзников США.

«Иначе такое широкое применение вторичных мер не объяснить. Не понимают, что во многих странах предложения Вашингтона о сотрудничестве при одновременных угрозах давления за взаимодействие с Россией воспринимаются не иначе как издёвка. Можем лишь подтвердить, что незаконные шаги США не достигнут заявленной цели. Экономика России — далеко не в руинах, как некоторые на Западе надеялись. Равно как и отечественная промышленность, которая в том числе благодаря — и вопреки — экономическим барьерам всё больше рассчитывает на собственные силы», — считают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, под ограничения попали десять физических лиц и 12 компаний, связанных с Москвой. Речь идёт о гражданах Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра, а также компаниях из таких стран, как Сингапур, Израиль, Латвия, Кипр и Болгария.