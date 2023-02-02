Тель-Авив, Израиль, 2 февраля, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Израиль ночью 2 февраля нанёс авиаудары по сектору Газа. Об этом сообщили в аккаунте армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

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Reuters со ссылкой на очевидцев написало, что сектор Газа атаковал израильский самолёт. Уточняется, что удары начались после того, как палестинские боевики выпустили ракету через границу.

Как сообщало ИА REGNUM, в израильском городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа, 1 февраля сработали сирены.