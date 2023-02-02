Москва, , 04:31 — REGNUM Ежедневное использование умных колонок без соблюдения ряда правил может быть опасным для пользователей. Об этом заявили эксперты по кибербезопасности, их мнением интересовалось издание РИА Новости.

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Эксперт Kaspersky по кибербезопасности ICS CERT Владимир Дащенко дал ряд рекомендаций о том, как избежать проблем и угроз при пользовании умными колонками. Он советует не озвучивать рядом с устройствами номера кредитных карт, пароли, данные о документах и другую ценную конфиденциальную информацию. Соблюдение таких рекомендаций эксперт считает несложным. Он также призвал обдумать место расположение колонки и отказаться от размещения устройства в месте, где его могут увидеть злоумышленники. Пользователям рекомендовано не оставлять колонку на подоконнике и отключать её от сети, когда никого нет дома.

Старший специалист группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Артём Кулаков разъяснил, что умные устройства могут быть использованы злоумышленниками в случае, если они подключены к интернету. Эксперт рекомендовал не обсуждать в помещении, где находится колонка, важные вопросы. Риски «слива» личных данных снижаются, если оборудование было приобретено у официального производителя, также пояснил Кулаков. Настройки колонки также важны — её права на совершение ряда действий нужно ограничивать.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России произошло около 150 крупных утечек персональных данных. Правительству РФ поручено предусмотреть штрафы в таких ситуациях.