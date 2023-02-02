Москва, , 04:06 — REGNUM Отсутствие биофабрик привело молочную промышленность в России почти в полную зависимость от импорта заквасок. Об этом в интервью РБК рассказал основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин.

Сметана, йогурты Григорий Михайлов © ИА REGNUM

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По мнению производителя, молочка провалилась в 80–90-е годы, и сейчас её нужно создавать заново.

Отмечается, что если в санкциях отрасль смогла справится с проблемами с упаковкой и оборудованием, то проблема импортных ферментов остаётся не решенной.

«Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии её произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня», — заявил Бачин.

Речь идёт о биозаквасках, которые вызывают брожение микробиологических составов. Они необходимы для производства кисломолочной продукции и сыров.

Производитель пояснил, что 90% рынка — это импортные закваски. В России нет биофабрики для их производства. Есть экспериментальная биофабрика в Угличе и маленькие лаборатории, которые пытаются что-то сделать. Но они покрывают не больше 10%.

Во времена СССР при каждом молочном и сыродельном заводе была биологическая лаборатория. Процесс был довольно сложный — чтобы произвести кисломолочный продукт или сыр, надо было пройти около трех этапов.

«Была так называемая производственная закваска средней концентрации, которую нужно было растить. На создание закваски, которую можно поместить уже непосредственно в резервуар с молоком, уходило около трёх дней», — заключил Бачин.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-сентября 2022 года в Удмуртии было проведено 259 проверок предприятий, осуществляющих оборот молочной продукции.