Минфин Украины заявил, что Киеву необходимо ежемесячно 3 млрд долларов от западных партнёров

Киев, , 03:44 — REGNUM На Украине подсчитали потребности в финансовой помощи на 2023 год, а также общую сумму вливаний от западных партнёров в 2022 году. По данным нацбанка, Киев получил 32,1 млрд долларов, бюджет на текущий год принят с рекордным дефицитом — 38 млрд долларов и президент Владимир Зеленский предложил Западу полностью его покрыть.

Заброшенный коровник. Украина

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Отмечается, что ежемесячные потребности Украины составляют около 3 млрд долларов, при этом из внешних источников.

«Правительство получило подтверждение от США и ЕС о выделении 30 млрд долларов в 2023 году, но не хватает ещё порядка 10 млрд, которые Киев рассчитывает получить от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ», — цитирует «Экономическая правда» замминистра финансов Украины Ольгу Зыкову.

Один из бывших чиновников страны, комментируя финансовую ситуацию, сказал что Украина «кормится с руки стран НАТО» и не будет существовать как государство без Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз, предоставляя кредиты Украине, ведёт страну к экономической катастрофе.