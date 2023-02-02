МИД КНДР: Пхеньян готов ответить на провокации США «ошеломительной ядерной мощью»

Пхеньян, , 03:41 — REGNUM В КНДР заявили о намерении отвечать на любые провокационные действия США в полной мере и аналогичным образом. В том числе в Пхеньяне не исключили возможность использования ядерного оружия, заявил представитель МИД Северной Кореи. Его слова опубликовало информагентство ЦТАК.

Флаг КНДР Darwinek

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Заявление стало ответом на намерение Вашингтона снабжать Сеул новейшими истребителями и бомбардировщиками, а также усилить совместные учения между странами.

«КНДР самым жестким образом ответит на любые военные попытки США, исходя из принципа «ядерный удар на ядерный удар и полномасштабная конфронтация на полномасштабную конфронтацию», — говорится в заявлении представителя северокорейской дипмиссии.

В МИД страны также подчеркнули наличие чёткой стратегии противодействия вызовам со стороны США с помощью «ошеломительной ядерной мощи». Планы Соединённых Штатов в части поставок Южной Корее военных самолётов в КНДР оценили как превращение корейского полуострова «в огромный военный арсенал и еще более критическую зону боевых действий».

«Чем больше будут становиться угрозы со стороны США для КНДР, тем с более мощным ответом столкнутся США», — также сказал представитель МИД Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты привержены обязательству применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи, заявил 30 января глава Пентагона Ллойд Остин. По его мнению, ситуацию дестабилизируют опасные действия со стороны КНДР.