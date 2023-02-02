Москва, 2 февраля, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пытаются обойти запреты России по работе посольства в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посольство США в Москве

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По словам дипломата, российские рестрикции полностью американцами не выполняются. Они пытаются обойти их.

«Только по официальным данным в американском посольстве трудоустроены более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США», — сказал в эфире Первого канала Антонов.

Посол считает, что это одна из причин, по которой «мы не можем избавиться от дефицита своих кадров».

Он имел в ввиду специалистов в области связи, водителей, обслуживающий персонал, тот который нужен, «чтобы поддерживать в нормальном состоянии служебные и жилые помещения российских дипмиссий».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля состоится вручение верительных грамот новым американским послом в России Линн Трейси.