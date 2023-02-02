WP: в США предупредили Украину быть готовой отчитаться за полученную помощь

Вашингтон, , 03:08 — REGNUM Помощь Украине от Соединённых Штатов Америки будет подотчётной, Киев попросили избегать коррупции. Об этом сообщило издание The Washington Post в статье об итогах визита на Украину представителей аппарата генеральных инспекторов министерства обороны, госдепартамента и агентства США по международному развитию.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Причиной усиления контроля названо появления недовольства по вопросу поддержки Украины со стороны жителей США. Общественное одобрение Киева снижается, в том числе среди представителей республиканской партии, говорится в материале.

«Должностные лица высокого ранга из министерства обороны США, госдепартамента и ггентства США по международному развитию только что завершили поездку на Украину, выступив со своего рода предупреждением относительно американской помощи», — также отметило издание.

Итоги визита представителей органов власти в США предлагается трактовать так: «будьте готовы отчитаться за все, что мы вам дали, и продолжайте борьбу с коррупцией».

Ранее ведомствами было опубликовано заявление о том, что институты Украины должны работать прозрачно, подотчётно, искореняя мошенничество, расточительство и коррупцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что власти США могут в ближайшее время объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.