Вашингтон, 2 февраля, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Помощь Украине от Соединённых Штатов Америки будет подотчётной, Киев попросили избегать коррупции. Об этом сообщило издание The Washington Post в статье об итогах визита на Украину представителей аппарата генеральных инспекторов министерства обороны, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (организация, признанная на Украине нежелательной).

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Причиной усиления контроля названо появление недовольства по вопросу поддержки Украины со стороны жителей США. Общественное одобрение Киева снижается, в том числе среди представителей Республиканской партии, говорится в материале.

«Должностные лица высокого ранга из министерства обороны США, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (организация, признанная на Украине нежелательной) только что завершили поездку на Украину, выступив со своего рода предупреждением относительно американской помощи», — также отметило издание.

Итоги визита представителей органов власти в США предлагается трактовать так: «будьте готовы отчитаться за все, что мы вам дали, и продолжайте борьбу с коррупцией».

Ранее ведомствами было опубликовано заявление о том, что институты Украины должны работать прозрачно, подотчётно, искореняя мошенничество, расточительство и коррупцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что власти США могут в ближайшее время объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.