Варшава, 2 февраля, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Поляки подняли на смех и поиздевались над словами своего президента Анджея Дуды, который во время визита в Латвию разрисовал «капитуляцию России на коленях».

president.gov.ua Президенты Анджей Дуда и Владимир Зеленский

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Дуда признался, что в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским посоветовал ему подписать в будущем соглашение с Россией в Переяславе, после того как «Киев победит Москву и россияне на коленях приползут просить мира».

Пользователи Twitter оставили свои комментарии, сойдясь во мнении, что их президент «оторван от реальности».

«Жалко его. Ничего не понимает ни в истории, ни в современности, не говоря уже о дипломатии», — написал Jacek Slomczynski.

«Давай, расскажи свои фантазии Путину. В очередной раз пустые слова Дуды. Я не верю, что это произойдёт», — считает Maria.

«Украина — вот кто точно подпишет капитуляцию», — уверен другой пользователь.

Читатели также возмущены ненавистью властей Польши к России.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский вопрос обостряет для Варшавы проблемы геополитического выбора. С кем она — США, Европой или кем-то другим? Ответ важен и с точки зрения того, намерена ли Польша остаться в одной лодке с Прибалтикой или ради собственной выживаемости она пожертвует тремя республиками.