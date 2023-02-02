Сообщается о троих погибших и 20 раненных в результате обрушения дома в Краматорске

Краматорск, ДНР, , 02:22 — REGNUM В результате взрыва в жилом доме в Краматорске (ДНР) погибли три человека. Также известно о 20 пострадавших, сообщил телеграм-канал «Славянск Краматорск24/7Донбасс», информация предварительная. Людей продолжают доставать из-под завалов.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

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В том числе в руинах нашли ребёнка, спасённая девочка жива. Ранее сообщалось, что под завалами могут быть ещё около десяти человек. Двигатели техники, привлечённой для разбора останков здания, периодически отключают, чтобы услышать голоса тех, кто может находиться под завалами.

Повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, один из них полностью разрушен, также сообщил паблик Краматорска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось об обрушении двух подъездов многоквартирного дома в центре Краматорска, по адресу Марата, 13. Взрыв произошёл поздно вечером 1 февраля. Чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник предположил, что ВСУ могли устроить взрыв в жилом доме в Краматорске ради «удачной повестки» на саммите по вступлению Украины в ЕС, запланированном на 3 февраля.