Москва, 2 февраля, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала условия продажи «Вымпелкома» (бренд «Билайн») российскому топ-менеджменту — держатели бондов получат равные условия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к сделке.

Iguides.ru «Билайн»

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Отмечается, что рассмотрение вопроса раньше переносили из-за разногласий по бондам.

Нидерландский Veon в конце 2022 года заявил о продаже бизнеса в России — компании «Вымпелком». Впоследствии стало известно, что холдинг намерен приобрести её топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сделка может быть безденежной — на новых владельцев перейдёт часть задолженности компании, превысившей 8 млрд долларов.