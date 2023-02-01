Донецк, 2 февраля, 2023, 01:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские войска подвергли населённые пункты Донецкой Народной Республики обстрелам 18 раз. Было выпущено 99 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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ВФУ атаковали из артиллерии 155 и 152 миллиметров.

Удары наносились на районам Донецка, Горловки, Ясиноватой, Яковлевки, Минерального, Александровки.

Больше всего обстрелов зафиксировано на донецком направлении — девять. На горловском было пять обстрелов, на ясиноватском направлении — четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краматорске Донецкой Народной Республики произошёл сильный взрыв. Местные паблики написали о прилёте снаряда и частичном обрушении многоквартирного жилого дома.