Москва, 2 февраля, 2023, 01:43 — ИА Регнум. России нужны железобетонные гарантии безопасности, но власти США не готовы к конструктивному диалогу, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Прежде всего, по мнению Антона, диалог может состояться в том случае, если Вашингтон откажется от антироссийской политики, признает национальные интересы России.

«На данный момент обеспечение надежных, железобетонных гарантий безопасности для нашего государства нет. Как мы видим, пока американцы к такому разговору с нами не готовы», — сказал российский дипломат на Первом канале.

Антонов утверждает, что когда России говорят, что разговор как раньше не получится, забывают одно: «мы его и не хотим».

Посол акцентирует, что Россия готова лишь к равноправному взаимоуважительному разговору с США: настроены решать вместе международные проблемы как постоянные члены Совета Безопасности и как две ведущие мировые ядерные державы.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон не стремится к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По мнению Анатолия Антонова, речь идёт о «поддержании контролируемого накала».