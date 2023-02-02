Прага, , 01:30 — REGNUM Ещё не вступивший в должность официально новый президент Чехии Пётр Павел готов поддерживать вступление Украины в НАТО и Евросоюз. Об этом он заявил телеканалу портала Blesk.

Чехия

Читайте также: Названа дата инаугурации нового президента Чехии

Новый глава государства уже запланировал визит в Киев. Поездка состоится весной, в ней также примет участие президент Словакии Зузана Чапутова. Посещение Украины лидерами стран станет актом поддержки страны.

«Нельзя допустить неуспеха Украины в этой войне», — отметил Пётр Павел.

Он анонсировал намерение поддержать взаимодействие блока НАТО с Украиной на саммите альянса, который будет проходить в Вильнюсе.

«Моё мнение такое, что Украина в будущем должна входить в состав как НАТО, так и Евросоюза», — отметил президент Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация избранного президента Чехии Петра Павела состоится в марте. На выборах он набрал 53% голосов.