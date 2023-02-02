Посол РФ Антонов: ненормально, что Блинкен общается с Лавровым через посредников

Москва, , 01:23 — REGNUM Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов завил о ненормальности того, что госсекретарь США Энтони Блинкен не может напрямую связаться с главой МИД России Сергеем Лавровым, а отправляет послания через посредников.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Считаю это ненормальным, когда через каких-то представителей Сергею Викторовичу Лаврову передают какие-то послания от Блинкена. Что тот не может взять трубку телефонную и позвонить нашему министру и поговорить по серьёзнейшим вещам?» — выразил мнение дипломат в эфире Первого канала.

Напомним, министр иностранных дел Египта Самех Шукри 30 января провёл переговоры с Энтони Блинкеном, который находится с визитом в Египте. Тогда-то и «родилось» послание Лаврову.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров подтвердил получение от египетского коллеги Самеха Шукри некоего послания по Украине от Блинкена с призывами «уйти и прекратить».