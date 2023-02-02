Мирошник заподозрил Ермака в участии в кровавых постановках
Краматорск, ДНР, 2 февраля 2023, 01:17 — REGNUM ВСУ могли устроить взрыв в жилом доме в Краматорске ради «удачной повестки» на саммите по вступлению Украины в ЕС, запланированном на 3 февраля. Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник в своём телеграм-канале.
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Он подчеркнул, что не верит в совпадения, когда в жилой дом прилетает ракета в отсутствии обстрелов. Мирошник обратил особое внимание на то, что российские военные не обстреливают жилые дома. Посол ЛНР также отметил, что первым о взрыве узнал руководитель офиса президента Украина Владимира Зеленского Андрей Ермак, а не МЧС или экстренные службы.
Он считает, что взрыв в Краматорске не был случайным и имел целью «удачную повестку» на важной встрече».
Президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале также сообщил о ЧП в Краматорске и разместил видео с места взрыва.
Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 1 февраля произошёл взрыв в жилом доме в Краматорске. Обрушились два подъезда, известно о двух погибших и семерых пострадавших, разбор завалов продолжается.