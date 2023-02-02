Краматорск, ДНР, , 00:57 — REGNUM По предварительным данным, в результате обрушения многоквартирного дома в Краматорске Донецкой Народной Республики погибли как минимум два человека. Разбор завалов продолжается, местные паблики также информируют о семерых пострадавших.

Обрушение здания Sledcom.ru

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В результате взрыва было повреждено здание в центре города по адресу Марата, 13. На месте ЧП работают спасатели, искать людей в руинах помогают горожане.

Ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщал в своём телеграм-канале, что причиной взрыва стал обстрел.

«Есть жертвы. Ночь будет тяжёлой», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл 1 февраля. Обрушились два подъезда дома. В соцсетях опубликованы видео вспышки.