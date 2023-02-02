Вашингтон, , 00:59 — REGNUM В США в 2022 году увеличилось количество отказов в краткосрочной визе украинцам до 41%, в 2021 году их было всего 15%.

Американская виза Tt.usembassy.gov

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По информации пресс-службы госдепа США, число отказов в визе россиянам снизилось до 26% в сравнении с 29% в 2021 году.

Напомним, неиммиграционная виза категории В предназначена для краткосрочного пребывания в США с деловыми или туристическими целями (подкатегория В-1) или для лечения (подкатегория В-2).

Россиянам всё чаще стали открывать визы на лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России 40 раз обращались в органы власти страны с намерением отказаться от гражданства.