США стали чаще отказывать украинцам в неиммиграционных визах
Вашингтон, 2 февраля, 2023, 00:59 — ИА Регнум. В США в 2022 году увеличилось количество отказов в краткосрочной визе украинцам до 41%, в 2021 году их было всего 15%.
Tt.usembassy.gov
Американская виза
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По информации пресс-службы госдепа США, число отказов в визе россиянам снизилось до 26% в сравнении с 29% в 2021 году.
Напомним, неиммиграционная виза категории В предназначена для краткосрочного пребывания в США с деловыми или туристическими целями (подкатегория В-1) или для лечения (подкатегория В-2).
Россиянам всё чаще стали открывать визы на лечение.
Как сообщало ИА REGNUM, граждане России 40 раз обращались в органы власти страны с намерением отказаться от гражданства.