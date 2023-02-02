Дипломат Антонов заявил, что США не стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Москва, , 00:38 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов заявил в телеэфире, что Вашингтон не стремится к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, речь идёт о «поддержании контролируемого накала».

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Дипломат отметил, что власти США намерены не останавливаться, считая, что «надо идти вперед, надо и дальше шпиговать украинскую армию различными вооружениями».

«Причем речь идёт сегодня, как мне кажется, о поддержании контролируемого накала в военных действиях на украинской территории», — уличил Антонов американцев, добавив, что те понимают, что им не удастся победить, «используя лишь оружие и пушечное мясо в виде украинских военнослужащих».

Как сообщало ИА REGNUM, Антонов заявил, что Белый дом не скрывает, что цель американских властей участия в конфликте на Украине и присутствия на территории состоит в том, чтобы нанести России стратегическое поражение и измотать её.