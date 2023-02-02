Краматорск, ДНР, , 00:30 — REGNUM В Краматорске Донецкой Народной Республики произошёл сильный взрыв. Местные паблики сообщают о прилёте снаряда и частичном обрушении многоквартирного жилого дома.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

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Последствия ЧП устраняют экстренные службы города. Выясняются причины происшествия. В соцсетях Краматорска сообщают, что мэр города Александр Гончаренко уже заявил о наличии пострадавших.

Публикуются фото руин здания. По информации от местных жителей, обрушились два подъезда, под завалам находятся люди.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января в Краматорске взрывами были повреждены два здания. Частично разрушены промышленный объект и здание учреждения образования, повреждены гаражи.