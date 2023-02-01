Краматорск, ДНР, 2 февраля, 2023, 00:30 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму Краматорске Донецкой Народной Республики произошёл сильный взрыв. Местные паблики сообщают о прилёте снаряда и частичном обрушении многоквартирного жилого дома.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Последствия ЧП устраняют экстренные службы города. Выясняются причины происшествия. В соцсетях Краматорска утверждают, что назначенный режимом мэр города Александр Гончаренко уже заявил о наличии пострадавших.

Публикуются фото руин здания. По информации от местных жителей, якобы обрушились два подъезда, под завалами находятся люди.

При этом эксперты высказывают мнение, что взрыв в доме могли устроить украинские спецслужбы, чтобы в очередной раз обвинить Россию в обстрелах гражданской инфраструктуры.