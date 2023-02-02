В Италии в преднамеренном убийстве 23-летней украинки подозревают жителя Молдавии

Мантуя, , 00:19 — REGNUM В Италии нашли тело пропавшей 19 января украинки Яны Малайко. Задержан уже и подозреваемый в убийстве, сообщают местные СМИ.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Установлено, что 23-летняя Малайко жила в провинции Мантуя в северной области Ломбардия. В первых числах января девушка рассталась с 34-летним сожителем из Молдавии Дмитрием Стратаном. Знакома пара была три года.

Причиной расставания оказались частые ссоры и нежелание мужчины искать работу. Сожитель хотел вернуться и начал угрожать.

Сообщается, что тело Яны Малайко нашли в сельской местности, вскоре арестовали Стратана по обвинению в преднамеренном убийстве и сокрытии тела. От показаний он отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, Каирский суд приговорил гражданку Украины к пожизненному заключению (25 лет) в тюрьме и штрафу в 100 тыс. египетских фунтов (около 3700 долларов). Людмилу Балакину, украинку по национальности, осудили за попытку ввезти в страну почти 4 кг наркотиков.