Киев, , 00:09 — REGNUM По подозрению в организации проституции на Украине задержаны заместитель начальника департамента миграционной полиции страны, руководитель отдела профильного подразделения полиции Киева и ещё 12 человек. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Группировка зарабатывала более 50 млн гривен (свыше $1,3 млн). Накануне задержания подозреваемых были проведены более 30 обысков. В том числе документы изымались в кабинетах Национальной полиции Украины. Фигурантам предъявлены обвинения по трём статьям уголовного кодекса страны, в том числе за создание преступного сообщества, управление им и организацию проституции.

«Служба безопасности при содействии и. о. министра внутренних дел Игоря Клименко и руководства столичной полиции нейтрализовала организованную преступную группировку, которая действовала под руководством департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины», — сообщили в СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в статье The New York Times Украину назвали самым популярным центром секс-туризма до спецоперации и рассказали о влиянии военных действий на эту сферу. В том числе «ночные бабочки» пожаловались журналистам на снижение доходов из-за бедности населения.