Москва, 2 февраля, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Белый дом не скрывает, что цель американских властей участия в конфликте на Украине и присутствия на территории состоит в том, чтобы нанести России стратегическое поражение и измотать её.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«В политических кругах Вашингтона не скрывают цели своей войны на украинской территории, я не оговорился, — нанести России стратегическое поражение, измотать и истощить нашу страну», — сказал Антонов 1 февраля в эфире Первого канала.

Дипломат добавил, что США настраивают против Москвы российских партнёров и союзников, хотят рассорить с бывшими советскими республиками, угрожают им санкциями, убеждают в необходимости полного прекращения сотрудничества и каких-либо связей с Россией.

«Русофобы договорились до того, что надо вырезать название «Россия» с политической карты мира. Данные тезисы — не пропагандистские лозунги и не фигура речи. Это действительно реальная ситуация в наших взаимоотношениях», — сказал посол.

По мнению Анатолия Антонова, отношения России и США «находятся в плачевном состоянии» — Америка разрушила всё, что было с трудом создано в последние десятилетия.

«Степень русофобии и недоверия зашкаливает», — заключил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Антонов прокомментировал заявление координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джона Кирби о том, что в рамках биологической деятельности на Украине американцы лишь занимались предотвращением распространения пандемии коронавируса, а не биологическим оружием.