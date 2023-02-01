Вашингтон, 1 февраля, 2023, 23:41 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки готовы принять представителей России, которые приедут для проверки соблюдения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Однако инспекция может быть проведена только при аналогичном разрешении на посещение территории РФ представителями США, заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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Он назвал такие действия «очевидной возможностью» вернуться к выполнению договора.

«То, что необходимо предпринять России, — это допустить инспекционную деятельность на своей территории», — сказал Пател.

Он заверил, что России никто не препятствует провести такую проверку в США.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты должны пересмотреть своё намерение нанести России стратегическое поражение, только после этого станет возможен контроль за вооружениями, заявлял ранее посол России в США Анатолий Антонов. Так он прокомментировал обвинения американского Госдепа в том, что РФ нарушает Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).