Анкара, 1 февраля, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается своей позиции по урегулированию ситуации на Украине мирным путём. Он заявил в эфире одного из телеканалов страны, что отправка танков ВСУ не способствует решению конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

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Турецкий президент отправку танков назвал «рискованным делом».

«Не могу сказать, что отправка танков является одним из элементов разрешения конфликта. Это рискованное дело, оно выгодно оружейным баронам», — сказал Эрдоган.

Западные политики ежедневно рапортуют о намерении оказывать военную помощь Украине, поставляя тяжелую технику. ВСУ ждут от союзников танки, самолёты, и даже ракеты большей дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия выступает за выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по конфликту на Украине.