Анкара, 1 февраля, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает возможным членство в НАТО Финляндии, но намерен выступать против вступления в альянс Швеции. Об этом он заявил в интервью телеканалу TRT.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

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В качестве аргумента, не способствующего поддержке Турцией вступления Швеции в блок, ранее называлось невыполнение обязательств перед Анкарой.

«Ещё раз заявляю: на данный момент мы не смотрим положительно на заявку Швеции», — сказал Эрдоган.

Он также отмечал, что положительно смотрит на членство в НАТО Финляндии. Что касается Швеции, то её вступление не намерены одобрять до тех пор, пока там на фоне бездействия правоохранителей «позволяют сжигать наше священное писание — Коран, рвать его», ранее заявлял турецкий лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Стокгольме прошли демонстрации, связанные со вступлением Швеции в НАТО и проблемами с ратификацией Турцией заявки страны. Экстремист Расмус Палудан с разрешения полиции сжёг Коран около посольства Турции. Также активисты подвесили изображающую президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана куклу вверх ногами возле мэрии Стокгольма, а затем прошли по баннеру с портретом турецкого лидера.