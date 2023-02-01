Пискарёв: запрет на выезд чиновников и депутатов за рубеж рассмотрят в Госдуме

Москва, , 23:19 — REGNUM Председатель комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия») поддержал инициативу о запрете чиновникам и депутатам покидать Россию во время спецоперации.

Василий Пискарев Duma.gov.ru

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«Целесообразность внесения соответствующих изменений в законодательство обсудим с коллегами из других профильных комитетов в ближайшее время. Инициатива заслуживает внимания», — сказал журналистам Василий Пискарёв.

Депутат отметил, что согласен с необходимостью закрепить на законодательном уровне запрет чиновникам и депутатам РФ всех уровней выезд за рубеж на отдых. Подобное должно касаться и близких родственников.

Пискарёв заверил, что вопрос рассмотрят безотлагательно.

Как сообщало ИА REGNUM, отдых за границей российских чиновников является, скорее всего, вопросом этики. Об этом 17 января сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.