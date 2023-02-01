Чита, 21 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В 2022 году юные жители Забайкальского края смогут осваивать современные творческие профессии в школе креативных индустрий, которая откроется в Чите 1 сентября. Об этом сообщила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Министерство культуры Забайкалья В школе креативных индустрий

По её словам, на создание первой в регионе школы креативных индустрий будет направлено более 46 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов в рамках реализации национального проекта «Культура».

Новое учреждение, которое станет частью краевого училища культуры, будет включать три отделения — звукорежиссура и звуковой дизайн, анимация и 3D-графика, электронная музыка.

«В школе будут учиться молодые люди от 12 до 18 лет, они будут приниматься на конкурсной основе. Продолжительность курса составит два года — обучение будет бесплатным. Ребят научат создавать проекты в сфере фото‑ и видеопроизводства, звукорежиссуры, современной электронной музыки и других. Школа креативных индустрий будет хорошим трамплином для подготовки первоклассных специалистов в области современных технологий, которые очень нужны учреждениям культуры нашего края», — рассказала Ирина Левкович.

Как сообщало ИА REGNUM, школы креативных индустрий создаются в России с 2020 года в рамках реализации национального проекта «Культура». По информации Минкультуры РФ, к 2030 году в стране должно открыться 228 таких учреждений.

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