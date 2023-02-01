В Британии могут пересмотреть решение о поставках истребителей Киеву
Лондон, 1 февраля 2023, 22:59 — REGNUM Твёрдого решения по вопросу поставок истребителей Украине пока нет. О том, что планы могут быть пересмотрены, заявил журналистам глава министерства обороны страны Бен Уоллес, сообщило Reuters.
Читайте также: Украина просит истребители F-16 у западных союзников
Он подчеркнул, что пока от таких поставок намерены воздержаться, так как эти действия «вряд ли были бы правильным подходом».
Ранее нецелесообразными такие действия назвал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины рассчитывают получить от западных союзников 24 истребителя в качестве первого этапа новой военной помощи, анонсированной после решения стран — членов НАТО о поставках Киеву танков.