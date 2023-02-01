Лондон, 1 февраля, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Твёрдого решения по вопросу поставок истребителей Украине пока нет. О том, что планы могут быть пересмотрены, заявил журналистам глава министерства обороны страны Бен Уоллес, сообщило Reuters.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

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Он подчеркнул, что пока от таких поставок намерены воздержаться, так как эти действия «вряд ли были бы правильным подходом».

«Я занимался этим довольно долго и научился двум вещам — никогда не говорить, что что-то возможно, и никогда не говорить, что что-то невозможно», — при этом отметил Уоллес, комментируя решение о поставках истребителей Киеву.

Ранее нецелесообразными такие действия назвал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины рассчитывают получить от западных союзников 24 истребителя в качестве первого этапа новой военной помощи, анонсированной после решения стран — членов НАТО о поставках Киеву танков.