Сеул, 1 февраля, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Samsung продемонстрировал 1 февраля флагманские смартфоны серии Galaxy S23 — презентация трёх новых смартфонов Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra доступна на YouTube-канале компании.

Admoblkaluga.ru На заводе ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»

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Новинки получили флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 и от 8 гигабайт оперативной памяти. Чип будет быстрее обычного Snapdragon 8 Gen 2 за счёт более высокой частоты —3,6 ГГц вместо 3,2 ГГц. А ещё старший Galaxy S23 Ultra получит передовую камеру с 200-Мп сенсором с поддержкой записи видео в формате 8K на скорости 30 кадров/с.

Предполагается, что покупателям в США телефоны обойдутся от 800, 1000 и 1200 долларов соответственно. А вот в европейских странах их цена станет на 100 евро и более выше. Samsung открыла предзаказ на своем сайте. Официальных продаж в России, скорее всего, не будет.

2 февраля предстоит презентация как минимум пяти моделей новых ноутбуков Galaxy Book3.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия после ухода ряда иностранных поставщиков бытовой и электронной техники на фоне западных санкций смогла адаптироваться к новым условиям в вопросе импорта товаров. Так, перестроив логистические цепочки, страна восстановила импорт почти до докризисного уровня.