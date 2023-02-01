Штат Нью-Йорк, США, , 22:31 — REGNUM Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине на 8 февраля, сообщила журналистам постоянный представитель Мальты при организации Ванесса Фрейзер, которая в феврале исполняет обязанности председателя в СБ.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Россия запросила 8-го», — пояснила Фрейзер.

Позже стало известно, что заседание по гуманитарной ситуации на Украине пройдёт 6 февраля. Это число запросили Франция и Эквадор.

Это подтвердила на брифинге постпред Мальты.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России, принявшие решение покинуть страну из-за частичной мобилизации, подставили Родине подножку, сказал в интервью «Российской газете» помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.